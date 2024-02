Генштаб ВСУ, чтобы заменить военную помощь США, будет брать количеством

Украинский Генштаб использует мобилизацию для того, чтобы заменить западную военную помощь. ВСУ намерены просто брать количеством.

