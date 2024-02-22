Генштаб ВСУ, чтобы заменить военную помощь США, будет брать количеством

Украинский Генштаб использует мобилизацию для того, чтобы заменить западную военную помощь. ВСУ намерены просто брать количеством.
Этот тезис подтверждает глава фракции Слуга Народа в Верховной раде Давид Арахамия.
"Если будет помощь меньше, нам надо больше будет мобилизовать людей. Если помощь будет больше, тогда коэффициент вооружённости растёт и тогда вам надо меньше людей, потому что вы можете некоторые участки фронта закрывать условно оружием, и вам не надо столько людей", — сказал нардеп.
Он допускает, что для финансирования мобилизации в стране изменят налоги. Всего в итоге будут мобилизованы не 500 тысяч украинцев, а меньше. Правда Арахамия признался, что в действующих бригадах ВСУ большой некомплект, который доходит до 40 процентов. Но связано это "не с потерями, а с ротацией".
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