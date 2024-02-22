Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самое дешёвое съёмное жильё в столице — в Новой Москве
Стариков: ВСУ ждёт стратегическое обрушение обороны после бегства из Авдеевки
Игра Pacific Drive собрала множество положительных отзывов после её выхода
Военкор Коц опубликовал кадры с высоты птичьего полета села Победа в ДНР
Этот крем спасëт кожу от обезвоживания
Перед убийством за Кузьминовым долго следили, в том числе по камерам видеонаблюдения
В США домашняя ящерица выбралась из клетки и убила хозяина
Зачем коты мурлыкают перед сном: тайны и преимущества
Американские ученые назвали выживание вида не единственной причиной естественного отбора
Генерал США Тейлор отметил, что российская артиллерия создает серьезные препятствия для вражеских действий

Генерал-майор США Кертис Тейлор оценил работу российской артиллерии

Силовые структуры » Военные новости

Российская артиллерия оказывает значительное воздействие на возможности маневра украинской армии и уничтожает их командные пункты. Об этом сообщает известное издание The Washington Post (WP), ссылаясь на выступление американского генерал-лейтенанта Кертиса Тейлора.

Генерал-майор США Кертис Тейлор оценил работу российской артиллерии
Фото: trinixy.ru

"Российская артиллерия затрудняет маневр, а также делает командные пункты нежизнеспособными", — заявил военный эксперт.

Каждый день российское Министерство обороны докладывает о работе артиллеристов Вооруженных Сил РФ, которые успешно уничтожают скопления живой силы и боевую технику противника, а также наблюдательные пункты украинской армии.

Напомним, что начало специальной военной операции 24 февраля 2022 года стало ключевым событием как для России, так и для всего мира. В ответ на обращение глав ДНР и ЛНР о помощи в защите населения от угрозы со стороны киевского режима, президент России Владимир Путин принял решение о начале СВО.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
SpaceX несёт многомиллионные убытки из-за массового отключения спутников Starlink

SpaceX досрочно отправит в утиль около 100 спутников Starlink.

SpaceX анонсировала уничтожение почти 100 спутников Starlink
Сорт томатом "Сто пудов"
Плоды по 500 г каждый: этот сорт томатов любят огородники за морозоустойчивость и хороший урожай
Рассказываем, как правильно приготовить рассыпчатую пшённую кашу
Звезда мировой оперы Анна Нетребко играючи выполнила гимнастическое колесо
Украинская власть пытается утянуть с собой в бездну всю Европу Дмитрий Плотников Военные расходы становятся дорогим бизнесом в Израиле Михаил Плисюк Шольц получит карт-бланш от Бундестага на поставку Taurus Украине, но решит сам Любовь Степушова
Госдума денонсировала соглашение с правительством Великобритании о рыболовстве
Как выглядят кольца Сатурна, если смотреть на них с его поверхности?
Максимизируйте эффективность и долговечность: 5 секретов использования автоматической коробки передач
Максимизируйте эффективность и долговечность: 5 секретов использования автоматической коробки передач
Последние материалы
Первые жители Авдеевки подали документы на получение российских паспортов
Эксперт Дандыкин заявил, что резервы не помогут ВСУ на запорожском направлении
Гавайские власти планируют ввести климатический сбор для посетителей
Открытие Калининграда: рассказ лучшего гида России
Reuters: Хуситы полностью закрыли Красное море для США и Британии
Эксперт Кадаков: когда стоит продать свой автомобиль
Опрос Webbankir показал, что российские мужчины хотели бы получить на 23 февраля больше всего
Гастроэнтеролог Чижикова рассказала, в чём главная польза тыквы
Экономист Наталья Проданова сообщила об отзыве лицензии у Qiwi-банка
ЕС неожиданно признал важную роль российского продовольствия
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников