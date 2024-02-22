Генерал США Тейлор отметил, что российская артиллерия создает серьезные препятствия для вражеских действий

Генерал-майор США Кертис Тейлор оценил работу российской артиллерии

Российская артиллерия оказывает значительное воздействие на возможности маневра украинской армии и уничтожает их командные пункты. Об этом сообщает известное издание The Washington Post (WP), ссылаясь на выступление американского генерал-лейтенанта Кертиса Тейлора.

Фото: trinixy.ru

"Российская артиллерия затрудняет маневр, а также делает командные пункты нежизнеспособными", — заявил военный эксперт.

Каждый день российское Министерство обороны докладывает о работе артиллеристов Вооруженных Сил РФ, которые успешно уничтожают скопления живой силы и боевую технику противника, а также наблюдательные пункты украинской армии.

Напомним, что начало специальной военной операции 24 февраля 2022 года стало ключевым событием как для России, так и для всего мира. В ответ на обращение глав ДНР и ЛНР о помощи в защите населения от угрозы со стороны киевского режима, президент России Владимир Путин принял решение о начале СВО.