Бойцы ВС РФ ворвались в Красное и ведут мощный штурм, наступая от Артёмовска

Бойцы 11-й бригады ВДВ и 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа армии России при поддержке артиллеристов, ВКС РФ и ударных БПЛА прорвали линию украинской обороны и зашли в Красное (Ивановское) со стороны Артёмовска.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Светлана Джаббарова (Svetlana Dzhabbarova) is licensed under Attribution 4.0