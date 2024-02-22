Бойцы ВС РФ ворвались в Красное и ведут мощный штурм, наступая от Артёмовска

Десант и 150-я мсд ворвались в Красное и ведут штурм, наступая от Артёмовска

Бойцы 11-й бригады ВДВ и 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа армии России при поддержке артиллеристов, ВКС РФ и ударных БПЛА прорвали линию украинской обороны и зашли в Красное (Ивановское) со стороны Артёмовска.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Светлана Джаббарова (Svetlana Dzhabbarova) is licensed under Attribution 4.0

Ранее армия России заняла с десяток опорных пунктов ВСУ, вынудив боевиков прятаться в посёлке.

На данный момент идут тяжелейшие бои на улицах в самом селе, ВС РФ закрепляются. На неприятеля в населённом пункте оказывается мощное огневое воздействие.

Военные эксперты врага признают штурмовые действия русской армии.