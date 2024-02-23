Чудом выжили: российские бойцы войск "Центр" ушли на багги от дрона ВСУ в Авдеевке

Российских военных в освобожденной Авдеевке чуть не сбил дрон-камикадзе ВСУ, однако бойцам удалось скрыться от него.
Солдаты ехали на багги, когда заметили, как над ними пикирует FPV-дрон ВСУ. Тогда солдат за рулем багги набрал скорость и попытался обмануть маневрами оператора дрона-камикадзе.
"Почти ушли, ребята, зато целы!"— говорит солдат на видео, которое сняла камера, прикрепленная на каске российского бойца с позывным "Весна".
РИА Новости ссылаясь на видео, сообщает, что все бойцы остались невредимыми, за исключением нескольких, которые получили легкую контузию.
Позднее по пути у солдат дрон-детектор сообщил о новом беспилотнике, который пытался подбить другую багги, ехавшую по той же дороге. Однако бойцы открыли огонь и сбили беспилотник, затем на том же пути был сбит и третий дрон ВСУ.
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