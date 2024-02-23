Верховная рада приняла внесенный президентом Украины законопроект о демобилизации солдат срочной службы

Парламент Украины принял законопроект о демобилизации срочников

Верховная Рада в двух чтениях приняла внесенный президентом Украины законопроект о демобилизации солдат срочной службы, который также поддержал комитет по нацбезопасности и обороне. Это решение было обнародовано депутатом Алексеем Гончаренко* в своем Telegram-канале.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative CommonsAttribution 4.0 International license

Согласно законопроекту, который был принят Радой, предусмотрена отсрочка в 12 месяцев для демобилизованных призывников. Гончаренко отметил, что это была его инициатива внести в президентское предложение этот пункт.

"Только что Верховная рада приняла за основу и в целом законопроект о демобилизации срочников! В конечном виде в законопроект Зеленского включена норма из моего альтернативного законопроекта об отсрочке в 12 месяцев", — написал он.

Законопроект о демобилизации был представлен в Раду президентом Зеленским как срочный, но не указывает сроки демобилизации. Указано, что демобилизация будет проходить по указам президента, даты которых не уточняются.

*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.