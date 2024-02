Верховная рада приняла внесенный президентом Украины законопроект о демобилизации солдат срочной службы

Верховная Рада в двух чтениях приняла внесенный президентом Украины законопроект о демобилизации солдат срочной службы, который также поддержал комитет по нацбезопасности и обороне. Это решение было обнародовано депутатом Алексеем Гончаренко* в своем Telegram-канале.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative CommonsAttribution 4.0 International license