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Telegraph: ВСУ не могут ответить ВС РФ из-за нехватки боеприпасов

Силовые структуры » Военные новости

Украинская армия не может идти в бой с российскими солдатами по причине острой нехватки боевых припасов. Об этом пишет издание The Telegraph, ссылаясь на опрошенных украинских военных.

Telegraph: ВСУ не могут ответить ВС РФ из-за нехватки боеприпасов
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative CommonsAttribution 4.0 International license

"Нет смысла идти в бой, если у нас нет достаточного количества боеприпасов. Дело не в том, что мы потеряли дух. Просто у нас нет средств для борьбы", - пожаловался украинский солдат.

Также он добавил, что если подобная ситуация будет продолжаться еще несколько лет, то для Украины наступит катастрофическая ситуация. По его словам, либо люди просто закончатся, либо все уедут из страны.

Бойцы Вооруженных сил Украины также пожаловались на то, что им приходится оставлять выгодные позиции, поскольку они не могут с них производить обстрелы.

Один солдат сказал, что даже американский президент Джо Байден признал, что оказанной помощи Украине стало недостаточно. По его словам, бойцам теперь приходится решать, какую следующую деревню отдавать русским войскам.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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