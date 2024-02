ВС Украины удивили неожиданным заявлением

Украинская армия не может идти в бой с российскими солдатами по причине острой нехватки боевых припасов. Об этом пишет издание The Telegraph, ссылаясь на опрошенных украинских военных.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative CommonsAttribution 4.0 International license