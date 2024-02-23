Украинские солдаты вынуждены рассматривать вопрос о передаче России новых территорий из-за серьезного дефицита боеприпасов

Telegraph: ВСУ приходится решать, какую территорию они отдадут России следующей

По данным издания The Telegraph, из-за недостатка боеприпасов украинской армии приходится принимать решение об отступлении с позиций.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website

Журналисты заявили, что даже президент США Джо Байден подтвердил факт недостаточной военной помощи со стороны международного сообщества.

Один из военнослужащих Вооруженных сил Украины выразил беспокойство по поводу ситуации.

" Теперь мы находимся в ситуации, когда нам нужно решить, какую деревню мы отдадим следующей России", — рассказал солдат ВСУ.

Напомним, что начало специальной военной операции 24 февраля 2022 года стало поворотным моментом не только для России, но и для всего мира. Президент РФ Владимир Путин вынужден был отреагировать на просьбу глав ДНР и ЛНР о вмешательстве в конфликт с киевским режимом, что привело к началу СВО.