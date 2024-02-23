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Telegraph: ВСУ приходится решать, какую территорию они отдадут России следующей

Силовые структуры » Военные новости

По данным издания The Telegraph, из-за недостатка боеприпасов украинской армии приходится принимать решение об отступлении с позиций.

Telegraph: ВСУ приходится решать, какую территорию они отдадут России следующей
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website

Журналисты заявили, что даже президент США Джо Байден подтвердил факт недостаточной военной помощи со стороны международного сообщества.

Один из военнослужащих Вооруженных сил Украины выразил беспокойство по поводу ситуации.

" Теперь мы находимся в ситуации, когда нам нужно решить, какую деревню мы отдадим следующей России", — рассказал солдат ВСУ.

Напомним, что начало специальной военной операции 24 февраля 2022 года стало поворотным моментом не только для России, но и для всего мира. Президент РФ Владимир Путин вынужден был отреагировать на просьбу глав ДНР и ЛНР о вмешательстве в конфликт с киевским режимом, что привело к началу СВО.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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