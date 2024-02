Украинские солдаты вынуждены рассматривать вопрос о передаче России новых территорий из-за серьезного дефицита боеприпасов

По данным издания The Telegraph, из-за недостатка боеприпасов украинской армии приходится принимать решение об отступлении с позиций.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website