По данным издания The Telegraph, из-за недостатка боеприпасов украинской армии приходится принимать решение об отступлении с позиций.
Журналисты заявили, что даже президент США Джо Байден подтвердил факт недостаточной военной помощи со стороны международного сообщества.
Один из военнослужащих Вооруженных сил Украины выразил беспокойство по поводу ситуации.
" Теперь мы находимся в ситуации, когда нам нужно решить, какую деревню мы отдадим следующей России", — рассказал солдат ВСУ.
Напомним, что начало специальной военной операции 24 февраля 2022 года стало поворотным моментом не только для России, но и для всего мира. Президент РФ Владимир Путин вынужден был отреагировать на просьбу глав ДНР и ЛНР о вмешательстве в конфликт с киевским режимом, что привело к началу СВО.
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