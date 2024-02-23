Эксперт рассказал, кто победит в войне беспилотников

Сивков: задача борьбы с дронами решается очень легко

1:17 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Военный эксперт Константин Сивков рассказал, что на самом деле очень легко бороться с беспилотными летательными аппаратами, которые использует противник.

Фото: rotorjunkies.de by Clicklabs is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Есть два типа беспилотников. Первый тип — это дистанционно управляемый. Учитывая диапазон работы частот этих дронов, дальность их действия ограничена дальностью прямой видимости оператора", — сказал эксперт.

По его словам, такие дроны не могут ударить по колонне, если она размещается вне зоны видимости.

Второй вид беспилотников - это дроны, которые работают автономно. В них загружается специальная программа, благодаря которой они летят к отмеченному объекту. Такие беспилотные летательные аппараты зависят от GPS или ГЛОНАСС систем.

Поэтому, чтобы справиться с БПЛА, нужна мощная станция заградительных помех, которая будет глушить все аппараты. Кроме того, такие станции-глушилки существуют. Но ВС РФ не используют их, а применяют противодроновые ружья. Это объясняется тем, что российская армия не хочет мешать своим беспилотникам работать, но при этом старается заглушать вражеские.

Сивков подытожил, что в войне дронов побеждает тот, кто имеет превосходство в воздухе и большой арсенал средств воздушного нападения.