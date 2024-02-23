На авдеевском направлении появился американский танк M1 Abrams, который, по информации украинских ресурсов, был задействован в боевых действиях в составе ВСУ

ВСУ больше месяца используют американские танки Abrams под Авдеевкой

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Украинская армия продолжает активно использовать американские танки Abrams на авдеевском направлении уже более месяца, сообщает издание "Страна.ua".

Фото: Openverse by U.S. Army Europe is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале издания, на фронте были замечены танки "Абрамс", принадлежащие 47-й бригаде ВСУ.

Напомним, что начало военной операции вызвало широкий резонанс как в России, так и за ее пределами. Президент России Владимир Путин отреагировал на обращение глав ДНР и ЛНР о предоставлении помощи в защите населения республик от киевского режима.

В результате начала вооруженного конфликта были задействованы различные вооруженные силы, включая американские танки Abrams, которые сейчас находятся на передовой.