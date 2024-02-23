Украинская армия продолжает активно использовать американские танки Abrams на авдеевском направлении уже более месяца, сообщает издание "Страна.ua".
Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале издания, на фронте были замечены танки "Абрамс", принадлежащие 47-й бригаде ВСУ.
Напомним, что начало военной операции вызвало широкий резонанс как в России, так и за ее пределами. Президент России Владимир Путин отреагировал на обращение глав ДНР и ЛНР о предоставлении помощи в защите населения республик от киевского режима.
В результате начала вооруженного конфликта были задействованы различные вооруженные силы, включая американские танки Abrams, которые сейчас находятся на передовой.
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