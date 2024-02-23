Наёмник ВСУ признался в интервью, что боевой потенциал украинской армии постепенно ослабевает, а линия обороны сыпется на всех направлениях из-за сокращения поставок западного оружия Киеву. Он обратился к политикам с требованием ускорить военную помощь киевскому режиму.
"Линия обороны сыпется со всех сторон. Как вы смеете так тянуть время?" — возмутился африканский наемник в видеообращении, опубликованном Telegram-каналом украинского издания "Зеркало недели".
Боевик также заявил о своём намерении отказаться от гражданства ЮАР и стать британским подданным, в связи с поддержкой России этим африканским государством.
По данным ISW, именно задержка военной помощи Киеву стала ключевым фактором в отступлении ВСУ из Авдеевки. Этот стратегически важный город теперь полностью находится под контролем российской армии.
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