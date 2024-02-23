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Иностранный наёмник ВСУ рассказал о причинах падения Авдеевки

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Силовые структуры » Военные новости

Наёмник ВСУ признался в интервью, что боевой потенциал украинской армии постепенно ослабевает, а линия обороны сыпется на всех направлениях из-за сокращения поставок западного оружия Киеву. Он обратился к политикам с требованием ускорить военную помощь киевскому режиму.

Иностранный наёмник ВСУ рассказал о причинах падения Авдеевки
Фото: flickr.com by Нацгвардія України is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Линия обороны сыпется со всех сторон. Как вы смеете так тянуть время?" — возмутился африканский наемник в видеообращении, опубликованном Telegram-каналом украинского издания "Зеркало недели".

Боевик также заявил о своём намерении отказаться от гражданства ЮАР и стать британским подданным, в связи с поддержкой России этим африканским государством.

По данным ISW, именно задержка военной помощи Киеву стала ключевым фактором в отступлении ВСУ из Авдеевки. Этот стратегически важный город теперь полностью находится под контролем российской армии.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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