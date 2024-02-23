Эксперт BILD Юлиан Рёпке пишет, что ВС РФ штурмовали Степовое с октября, чтобы окружить Авдеевку с севера

Российские военные установили контроль над селом Степовое к северо-западу от Авдеевки, следует из материала опубликованного в издании BILD.
Аналитик по военным вопросам Юлиан Рёпке отмечает, что с начала октября вооруженные силы России проводили штурм этого населенного пункта с целью окружить Авдеевку с севера.
"Российские силы полностью захватили и взяли под контроль Степовое к северо-западу от Авдеевки. Украинские войска отошли в Бердычи на 1,2 км к западу. Украинские ударные рейды, которые ранее доходили до западной части Степового, теперь осуществляются из восточной части Бердычей", — пишет Рёпке.
Напоним, специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО после просьб лидеров ДНР и ЛНР в защите от агрессии киевского режима.
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