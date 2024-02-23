Успешные действия Вооруженных сил Российской Федерации на Запорожском направлении нивелировали результаты, которых ВСУ смогли добиться во время летне-осеннего контрнаступления

Российские военные провели успешную операцию по вытеснению последних подразделений Вооруженных Сил Украины (ВСУ) за "линию Суровикина" — оборонительные укрепления, построенные в преддверии украинского контрнаступления 2023 года.
Об этом сообщает Телеграм-канал немецкого издания Bild, ссылаясь на данные военного эксперта Юлиана Репке.
По информации Репке, российские силы смогли отбить участки "линии Суровикина", на которые украинские войска вошли в Запорожской области в ходе контрнаступления летом прошлого года.
Эксперт отмечает, что данное событие стало важным этапом в ходе военных действий на территории Украины, иллюстрируя перелом в ситуации в регионе.
Напомним, СВО началась 24 февраля 2022 года.
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