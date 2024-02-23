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Армия России штурмует Новомихайловку в ДНР и уничтожает пехоту ВСУ

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Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают наступление на Южно-Донецком направлении и штурмуют поселок Новомихайловка, расположенного между Марьинкой и Угледаром.

Армия России штурмует Новомихайловку в ДНР и уничтожает пехоту ВСУ
Фото: z.mil.ru by Unknown author is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

По сообщениям Telegram-канала "Военкоры Русской Весны", российские подразделения совершили успешную атаку и уничтожили танк и пехоту Вооруженных Сил Украины на этом направлении.

В ходе интенсивных боев российские войска активно действовали вдоль улицы Тимирязева в западном направлении. По имеющимся данным, наступление позволило полностью очистить данную улицу от противника.

Напомним, 24 февраля 2022 года стал отправной точкой для начала специальной военной операции, которая стала ответом на просьбу глав ЛНР и ДНР, Дениса Пушилина и Леонида Пасечникова соответственно, о помощи в защите населения республик от действий киевского режима.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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