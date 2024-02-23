ВС РФ продолжают штурм населенного пункта Новомихайловка, который находится между Марьинкой и Угледаром

Российские войска продолжают наступление на Южно-Донецком направлении и штурмуют поселок Новомихайловка, расположенного между Марьинкой и Угледаром.
По сообщениям Telegram-канала "Военкоры Русской Весны", российские подразделения совершили успешную атаку и уничтожили танк и пехоту Вооруженных Сил Украины на этом направлении.
В ходе интенсивных боев российские войска активно действовали вдоль улицы Тимирязева в западном направлении. По имеющимся данным, наступление позволило полностью очистить данную улицу от противника.
Напомним, 24 февраля 2022 года стал отправной точкой для начала специальной военной операции, которая стала ответом на просьбу глав ЛНР и ДНР, Дениса Пушилина и Леонида Пасечникова соответственно, о помощи в защите населения республик от действий киевского режима.
Солдатам группировки войск РФ "Центр" в Авдеевке на багги удалось уехать от летящего прямо на них украинского дрона-камикадзе.