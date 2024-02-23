Великобритания передаст Украине предназначенный в утиль из-за неэкологичности транспорт

Telegraph: Лондон передаст Киеву подлежащие утилизации машины

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Мэр Лондона Садик Хан принял окончательное решение отправить старые автомобили, предназначенные для утилизации, в помощь Украине, сообщает газета Telegraph.

Фото: https://avtoremonto.ru/

Ранее декабрьское заявление мэра о предоставлении машин для использования в конфликте с Россией вызвало споры, однако теперь это решение окончательно утверждено.

По информации издания, компании-оператору лондонского транспорта Transport for London (TfL) поручено внести изменения в программу утилизации автомобилей для зоны сверхнизких выбросов (ULEZ), чтобы старые полноприводные машины могли быть переданы на помощь местным гуманитарным и медицинским службам в Украине.