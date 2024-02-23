Мэр Лондона Садик Хан принял окончательное решение отправить старые автомобили, предназначенные для утилизации, в помощь Украине, сообщает газета Telegraph.
Ранее декабрьское заявление мэра о предоставлении машин для использования в конфликте с Россией вызвало споры, однако теперь это решение окончательно утверждено.
По информации издания, компании-оператору лондонского транспорта Transport for London (TfL) поручено внести изменения в программу утилизации автомобилей для зоны сверхнизких выбросов (ULEZ), чтобы старые полноприводные машины могли быть переданы на помощь местным гуманитарным и медицинским службам в Украине.
Солдатам группировки войск РФ "Центр" в Авдеевке на багги удалось уехать от летящего прямо на них украинского дрона-камикадзе.