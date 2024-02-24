МО: ВС РФ в зоне СВО сталкиваются почти со всем военно-промышленным потенциалом НАТО

ВС России сталкиваются в зоне СВО со всем потенциалом ВПК стран НАТО

В Минобороны России заявили, что российские силы в зоне спецоперации сталкиваются практически со всем военно-промышленным потенциалом НАТО.

Фото: flickr.com by U.S. Department of State is licensed under State Department photo / Public Domain

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил с инспекцией Центральную группировку войск в зоне СВО, говорится в сообщении ведомства. Министру показали образцы военной техники иностранного производства, захваченной в ходе боевых действий. Заместитель командующего корпусом ЦВО генерал-лейтенант Евгений Циндяйкин указал на недостатки западного вооружения на примере бронетранспортера М113 американского производства.

"Недостаток этой машины — это слабая проходимость. Это касается практически всех европейских машин в наших условиях, — сказал Циндяйкин,- Если анализировать весь выставленный ряд, то мы сталкиваемся в полном объеме со всем военно-промышленным натовским потенциалом".

Разработанные для других климатических широт виды западных вооружений не всегда эффективны в условиях зимы и бездорожья. Затрофеенные образцы изучаются российскими специалистами, с целью освоения технологий и поиска наилучших способов противодействия.