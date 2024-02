МО: ВС РФ в зоне СВО сталкиваются почти со всем военно-промышленным потенциалом НАТО

В Минобороны России заявили, что российские силы в зоне спецоперации сталкиваются практически со всем военно-промышленным потенциалом НАТО.

Фото: flickr.com by U.S. Department of State is licensed under State Department photo / Public Domain