МО: ВС РФ в зоне СВО сталкиваются почти со всем военно-промышленным потенциалом НАТО

В Минобороны России заявили, что российские силы в зоне спецоперации сталкиваются практически со всем военно-промышленным потенциалом НАТО.
Министр обороны России Сергей Шойгу посетил с инспекцией Центральную группировку войск в зоне СВО, говорится в сообщении ведомства. Министру показали образцы военной техники иностранного производства, захваченной в ходе боевых действий. Заместитель командующего корпусом ЦВО генерал-лейтенант Евгений Циндяйкин указал на недостатки западного вооружения на примере бронетранспортера М113 американского производства.
"Недостаток этой машины — это слабая проходимость. Это касается практически всех европейских машин в наших условиях, — сказал Циндяйкин,- Если анализировать весь выставленный ряд, то мы сталкиваемся в полном объеме со всем военно-промышленным натовским потенциалом".
Разработанные для других климатических широт виды западных вооружений не всегда эффективны в условиях зимы и бездорожья. Затрофеенные образцы изучаются российскими специалистами, с целью освоения технологий и поиска наилучших способов противодействия.
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