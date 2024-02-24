Российские войска на данный момент ведут мощный штурм посёлка Работино, бронетехника ВС РФ прорвалась в центр укрепрайона ВСУ.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
На Запорожском направлении подразделения Южного военного округа начали новую волну серьёзного наступления, прорвали украинскую оборону и сейчас ведут бои за основные укрепления националистов ВСУ.
Ранее сообщалось, что под Авдеевкой российская армия освободила населённый пункт Ласточкино.
Все породы кошек уникальны по-своему, но некоторые из них действительно выделяются своей необычной внешностью и особыми чертами.