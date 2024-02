Армия РФ ведёт мощный штурм Работино, бронетехника прорвалась в центр укрепрайона ВСУ

Российские войска на данный момент ведут мощный штурм посёлка Работино, бронетехника ВС РФ прорвалась в центр укрепрайона ВСУ.

Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.