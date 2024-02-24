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Армия РФ ведёт мощный штурм Работино, бронетехника прорвалась в центр укрепрайона ВСУ

ВС РФ ведут штурм Работино, бронетехника ВС РФ прорвалась в центр

Силовые структуры

Российские войска на данный момент ведут мощный штурм посёлка Работино, бронетехника ВС РФ прорвалась в центр укрепрайона ВСУ.

ВС РФ ведут штурм Работино, бронетехника ВС РФ прорвалась в центр
Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

На Запорожском направлении подразделения Южного военного округа начали новую волну серьёзного наступления, прорвали украинскую оборону и сейчас ведут бои за основные укрепления националистов ВСУ.

Ранее сообщалось, что под Авдеевкой российская армия освободила населённый пункт Ласточкино.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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