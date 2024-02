На Западе высказались о том, кто победит в конфликте на Украине

Историк из Соединенных Штатов Америки Мэри Саротт на немецком телеканале Das Erste сделала заявление, что сейчас в военном конфликте на Украине побеждают именно русские военные. В связи с этим Киев может потерять еще больше территорий.

Фото: flickr.com by Схакиров is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic