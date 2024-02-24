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Историк Саротт: русские выигрывают в конфликте на Украине

Силовые структуры » Военные новости

Историк из Соединенных Штатов Америки Мэри Саротт на немецком телеканале Das Erste сделала заявление, что сейчас в военном конфликте на Украине побеждают именно русские военные. В связи с этим Киев может потерять еще больше территорий.

Историк Саротт: русские выигрывают в конфликте на Украине
Фото: flickr.com by Схакиров is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Острая проблема не в том, что конфликт дошел до той точки, где он остановится. Сейчас русские его выигрывают, они приближаются к Западу, поэтому, если мы не сможем обеспечить Киев оружием, Украина может проиграть", — отметила она.

Историк предостерегла Украину, что ей нужно готовиться к не самому приятному завершению боевых действий, а именно к разделу страны. По ее мнению, если остановиться сейчас, то Украина сможет сохранить хоть какую-то часть своих земель.

Саротт подытожила, что среди всех плохих вариантов развития событий на Украине именно этот принесет меньше вреда для страны в будущем.

Напоминаем, что Москва неоднократно заявляла, что готова к проведению мирных переговоров. Однако на Украине на них введен запрет на законодательном уровне. Поэтому в ближайшее время нет предпосылок для того, чтобы военный конфликт закончился миром.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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