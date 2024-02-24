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Сивков: При подготовке к контрнаступлению ВСУ 2023 года ВС РФ было накоплено до 10 тысяч БПЛА различных типов

Россия в 2023 году накопила до 10 тысяч беспилотников для отражения украинского контрнаступления

Силовые структуры » Военные новости

По сообщению ТАСС со ссылкой на заместителя президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, Константина Сивкова, российскими войсками при подготовке к украинскому контрнаступлению 2023 года было накоплено до 10 тысяч БПЛА.

Россия в 2023 году накопила до 10 тысяч беспилотников для отражения украинского контрнаступления
Фото: https://zala-aero.com/news/zala-aero-group-predstavila-poslednie-razrabotki-na-maks-2019/

"Был создан достаточный для ведения боевых действий с высокой интенсивностью в течение длительного времени резерв боеприпасов. В том числе и БПЛА различных типов, общее количество которых, судя по известной из открытых источников интенсивности их применения, могло приближаться к 10 тысячам", — сообщил он.

Как отметил Сивков, Россия создала укрепленную линию обороны в несколько эшелонов, которая опирается на фортификационные сооружения и минные поля для предотвращения прорыва. Это напомнило эксперту события на Курской дуге в 1943 году.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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