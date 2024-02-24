Сивков: При подготовке к контрнаступлению ВСУ 2023 года ВС РФ было накоплено до 10 тысяч БПЛА различных типов

По сообщению ТАСС со ссылкой на заместителя президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, Константина Сивкова, российскими войсками при подготовке к украинскому контрнаступлению 2023 года было накоплено до 10 тысяч БПЛА.
"Был создан достаточный для ведения боевых действий с высокой интенсивностью в течение длительного времени резерв боеприпасов. В том числе и БПЛА различных типов, общее количество которых, судя по известной из открытых источников интенсивности их применения, могло приближаться к 10 тысячам", — сообщил он.
Как отметил Сивков, Россия создала укрепленную линию обороны в несколько эшелонов, которая опирается на фортификационные сооружения и минные поля для предотвращения прорыва. Это напомнило эксперту события на Курской дуге в 1943 году.
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