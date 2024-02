Потери ВСУ во время прошлогоднего контрнаступления превысили исходную численность ударной группировки

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков заявил, что потери ВСУ во время их прошлогоднего контрнаступления превысили изначальную численность.

Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.