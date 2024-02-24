Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков заявил, что потери ВСУ во время их прошлогоднего контрнаступления превысили изначальную численность.
"Потери личного состава ВСУ составили 166 тыс. человек, что на 25% больше его исходной численности, 789 танков и 2,4 тыс. других бронированных машин, что более чем в 1,5 раза больше их исходного состава, 132 самолета, что на 15% больше того, что имелось у ВСУ к началу наступления", — сообщается в заявлении.
Мало того, что потери ВСУ за все время наступления превзошли первоначальный состав ударной группировки, так еще и в ходе боевых действий они пополнялись из тыла плохо подготовленным личным составом и далеко не лучшей боевой техникой.
По итогам ударов ВС РФ по украинской инфраструктуре было уничтожено или повреждено 1 987 объектов. Сообщается о 4,5 тысячах погибших в этих районах, включая иностранных наемников и инструкторов. Отмечается, что наступление ВСУ на херсонском направлении было провалено, что также подтвердило эффективность российских военных операций.
Противник смог укрепиться на плацдарме у Крынок, но понёс большие потери на этом направлении: более 13,5 тыс. человек, что составило 79% состава 30-го корпуса морской пехоты. Его вывели на переформирование, заменив другими соединениями. С середины декабря ясно: разрекламированное стратегическое наступление ВСУ провалено, операция "Цитадель-2.0" потерпела полную неудачу.
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