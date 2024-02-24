Потери ВСУ во время прошлогоднего контрнаступления превысили исходную численность ударной группировки

Сивков: потери ВСУ во время контрнаступления были огромными и плохо восполнялись

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков заявил, что потери ВСУ во время их прошлогоднего контрнаступления превысили изначальную численность.

Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

"Потери личного состава ВСУ составили 166 тыс. человек, что на 25% больше его исходной численности, 789 танков и 2,4 тыс. других бронированных машин, что более чем в 1,5 раза больше их исходного состава, 132 самолета, что на 15% больше того, что имелось у ВСУ к началу наступления", — сообщается в заявлении.

Мало того, что потери ВСУ за все время наступления превзошли первоначальный состав ударной группировки, так еще и в ходе боевых действий они пополнялись из тыла плохо подготовленным личным составом и далеко не лучшей боевой техникой.

По итогам ударов ВС РФ по украинской инфраструктуре было уничтожено или повреждено 1 987 объектов. Сообщается о 4,5 тысячах погибших в этих районах, включая иностранных наемников и инструкторов. Отмечается, что наступление ВСУ на херсонском направлении было провалено, что также подтвердило эффективность российских военных операций.

Противник смог укрепиться на плацдарме у Крынок, но понёс большие потери на этом направлении: более 13,5 тыс. человек, что составило 79% состава 30-го корпуса морской пехоты. Его вывели на переформирование, заменив другими соединениями. С середины декабря ясно: разрекламированное стратегическое наступление ВСУ провалено, операция "Цитадель-2.0" потерпела полную неудачу.