Без дальнейших массированных поставок американского вооружения украинская армия, вероятно, потерпит в этом году крах

Журнал Time: У Украины нет шансов одержать полную победу в конфликте с Россией

Журнал Time пишет, что Украине не удастся одержать победу в конфликте с Россией даже при масштабной военной поддержке со стороны Соединенных Штатов.

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По мнению издания, без постоянных поставок американского вооружения украинская армия, скорее всего, столкнется с неудачей в текущем году.

Time призывает американских чиновников признать, что даже при продолжении помощи у Украины нет реальных шансов на полную победу ни в ближайшей, ни в долгосрочной перспективе.

В прошлом году некоторые украинцы высказывали готовность пожертвовать частью территорий в обмен на мирное урегулирование. Time настаивает на необходимости для администрации Джо Байдена принять такую позицию.

Кроме того, издание оценивает как глупое утверждение бывшего генерала армии США Бена Ходжеса о возможности победить Россию.