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Журнал Time: У Украины нет шансов одержать полную победу в конфликте с Россией

Силовые структуры » Военные новости

Журнал Time пишет, что Украине не удастся одержать победу в конфликте с Россией даже при масштабной военной поддержке со стороны Соединенных Штатов.

Журнал Time: У Украины нет шансов одержать полную победу в конфликте с Россией
Фото: flickr.com by Нацгвардія України is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По мнению издания, без постоянных поставок американского вооружения украинская армия, скорее всего, столкнется с неудачей в текущем году.

Time призывает американских чиновников признать, что даже при продолжении помощи у Украины нет реальных шансов на полную победу ни в ближайшей, ни в долгосрочной перспективе.

В прошлом году некоторые украинцы высказывали готовность пожертвовать частью территорий в обмен на мирное урегулирование. Time настаивает на необходимости для администрации Джо Байдена принять такую позицию.

Кроме того, издание оценивает как глупое утверждение бывшего генерала армии США Бена Ходжеса о возможности победить Россию.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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