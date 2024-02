Без дальнейших массированных поставок американского вооружения украинская армия, вероятно, потерпит в этом году крах

Журнал Time пишет, что Украине не удастся одержать победу в конфликте с Россией даже при масштабной военной поддержке со стороны Соединенных Штатов.

Фото: flickr.com by Нацгвардія України is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic