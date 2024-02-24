Без дальнейших массированных поставок американского вооружения украинская армия, вероятно, потерпит в этом году крах

Журнал Time пишет, что Украине не удастся одержать победу в конфликте с Россией даже при масштабной военной поддержке со стороны Соединенных Штатов.
По мнению издания, без постоянных поставок американского вооружения украинская армия, скорее всего, столкнется с неудачей в текущем году.
Time призывает американских чиновников признать, что даже при продолжении помощи у Украины нет реальных шансов на полную победу ни в ближайшей, ни в долгосрочной перспективе.
В прошлом году некоторые украинцы высказывали готовность пожертвовать частью территорий в обмен на мирное урегулирование. Time настаивает на необходимости для администрации Джо Байдена принять такую позицию.
Кроме того, издание оценивает как глупое утверждение бывшего генерала армии США Бена Ходжеса о возможности победить Россию.
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