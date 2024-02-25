Очередной "стендап" Владимира Зеленского развеселил украинцев

Очередная пресс-конференция президента Владимира Зеленского развеселила украинцев.
Его "потрясающие" выдумки про потери личного состава в конфликте подняли на смех даже на самом националистическом издании Украины, пишет Telegram-канал сайта "Украина.ру". А это, к слову сказать, электорат Зеленского.
Глава Незалежной настолько заврался, что народ там уже не воспринимает его всерьёз. А что творится в комментариях — времени не хватит замазать матерные выражения в "комплиментах" президенту, пишет портал.
Напомним, на пресс-конференции Зеленский заявил, что за два года ВСУ потеряли 31 тысячу человек.
Исследование, проведенное под ледниковым панцирем Восточной Антарктиды, выявило фрагменты древнего речного ландшафта.