"Есть четкий план". Зеленский анонсировал новое контрнаступление Украины

Новое контрнаступление Украины связано со сменой руководства — Зеленский

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Владимир Зеленский сообщил, что Украина готовит новое контрнаступление — оно связано со сменой главкома ВСУ Валерия Залужного.

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Об этом президент Украины заявил на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос о стратегии страны в 2024 году:

"Есть план, четкий план, детали вам не могу сказать, не имею на это права. Этот план связан со сменой руководства, да, там есть определенные изменения", — сказал он.

Зеленский добавил, что Минобороны Украины готовит несколько планов контрнаступления "в связи с утечкой информации".

На вопрос, с чем связаны кадровые замены в военном руководстве, украинский лидер ответил, что это "внутренний момент".

Ранее Зеленский заявил, что в 2023 году контрнаступление потерпело неудачу, потому что его планы оказались в распоряжении России еще до начала наступательных действий.