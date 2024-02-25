"Есть четкий план". Зеленский анонсировал новое контрнаступление Украины

Владимир Зеленский сообщил, что Украина готовит новое контрнаступление — оно связано со сменой главкома ВСУ Валерия Залужного.
Об этом президент Украины заявил на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос о стратегии страны в 2024 году:
"Есть план, четкий план, детали вам не могу сказать, не имею на это права. Этот план связан со сменой руководства, да, там есть определенные изменения", — сказал он.
Зеленский добавил, что Минобороны Украины готовит несколько планов контрнаступления "в связи с утечкой информации".
На вопрос, с чем связаны кадровые замены в военном руководстве, украинский лидер ответил, что это "внутренний момент".
Ранее Зеленский заявил, что в 2023 году контрнаступление потерпело неудачу, потому что его планы оказались в распоряжении России еще до начала наступательных действий.
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