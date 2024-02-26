Минобороны РФ: ЗРК "Бук-М3" Западной группировки ВС РФ уничтожили украинские БПЛА на Купянском направлении

Расчет ЗРК "Бук-М3" ВС РФ уничтожил боевые беспилотники ВСУ на Купянском направлении

1:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Комплексы "Бук-М3" защищают российские группы войск от средств воздушного нападения, уничтожая вражеские БПЛА, ракеты и реактивные снаряды. Так, на Купянском направлении расчет с помощью радиолокационной станции обнаружил вражеские беспилотники и произвел успешные пуски по целям.

Фото: "Artillery Fire" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.

По словам начальника расчета с позывным Восемнадцатый, комплексы справляются со всеми боевыми задачами, машины 2023 года отлично и надежно выполняют свою работу. Прежде всего они поражают высокоскоростные цели вроде HIMARS и ATACMS. Благодаря своевременному обнаружению, у ракетчиков есть достаточно времени для их нейтрализации.

Специалисты Минобороны уточнили, что одна ракета "Бука" обычно работает по одной цели, хотя некоторые крупные и высокоскоростные объекты, такие как ракеты "Точка-У", являются исключением. Ракетные дивизионы войск "Запад" надежно защищают войска, объекты и инфраструктуру, и их задача выполняется четко, слаженно и профессионально в полном понимании своей ответственности.

Комплекс "Бука-М3" получил прозвище "истребитель дронов" за свою способность сбивать большое количество боевых и разведывательных беспилотников противника. Он оснащен современной электроникой и мощной радиолокационной станцией, а также способен сопровождать и поражать до шести целей практически одновременно, что делает его уникальным в своем классе.

Этот комплекс обладает высокой маневренностью, может быстро перемещаться даже по бездорожью, развивая скорость до 60 км в час, оперативно меняя места в рамках контрбатарейной борьбы.