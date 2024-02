Минобороны РФ: ЗРК "Бук-М3" Западной группировки ВС РФ уничтожили украинские БПЛА на Купянском направлении

Комплексы "Бук-М3" защищают российские группы войск от средств воздушного нападения, уничтожая вражеские БПЛА, ракеты и реактивные снаряды. Так, на Купянском направлении расчет с помощью радиолокационной станции обнаружил вражеские беспилотники и произвел успешные пуски по целям.

Фото: "Artillery Fire" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.