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Минобороны РФ: ЗРК "Бук-М3" Западной группировки ВС РФ уничтожили украинские БПЛА на Купянском направлении

Расчет ЗРК "Бук-М3" ВС РФ уничтожил боевые беспилотники ВСУ на Купянском направлении

1:41
Силовые структуры » Военные новости

Комплексы "Бук-М3" защищают российские группы войск от средств воздушного нападения, уничтожая вражеские БПЛА, ракеты и реактивные снаряды. Так, на Купянском направлении расчет с помощью радиолокационной станции обнаружил вражеские беспилотники и произвел успешные пуски по целям.

Расчет ЗРК "Бук-М3" ВС РФ уничтожил боевые беспилотники ВСУ на Купянском направлении
Фото: "Artillery Fire" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.

По словам начальника расчета с позывным Восемнадцатый, комплексы справляются со всеми боевыми задачами, машины 2023 года отлично и надежно выполняют свою работу. Прежде всего они поражают высокоскоростные цели вроде HIMARS и ATACMS. Благодаря своевременному обнаружению, у ракетчиков есть достаточно времени для их нейтрализации. 

Специалисты Минобороны уточнили, что одна ракета "Бука" обычно работает по одной цели, хотя некоторые крупные и высокоскоростные объекты, такие как ракеты "Точка-У", являются исключением. Ракетные дивизионы войск "Запад" надежно защищают войска, объекты и инфраструктуру, и их задача выполняется четко, слаженно и профессионально в полном понимании своей ответственности. 

Комплекс "Бука-М3" получил прозвище "истребитель дронов" за свою способность сбивать большое количество боевых и разведывательных беспилотников противника. Он оснащен современной электроникой и мощной радиолокационной станцией, а также способен сопровождать и поражать до шести целей практически одновременно, что делает его уникальным в своем классе. 

Этот комплекс обладает высокой маневренностью, может быстро перемещаться  даже по бездорожью, развивая скорость до 60 км в час, оперативно меняя места в рамках контрбатарейной борьбы.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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