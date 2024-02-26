Российская армия ночью нанесла удары по военным аэродромам Украины

Армия РФ ночью нанесла удары по военным аэродромам на Украине

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины ночью 26 февраля нанесли мощные удары по военным аэродромам Украины.

Фото: https://t.me/SergeyKolyasnikov/41340

По предварительной информации, поражён аэродром Канатово в Кировоградской области, уничтожено два украинских истребителя МиГ-29.

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Помимо этого, поражены военные объекты в Днепропетровске. Среди них завод "Южмаш", где производятся беспилотные аппараты для украинской армии.

Также в Днепропетровской области удар был нанесён по военному аэродрому. Кроме бомбардировщиков Су-24М6, у националистов там находился ракетный склад.