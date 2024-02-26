Российская армия ночью нанесла удары по военным аэродромам Украины

Вооружённые силы Украины ночью 26 февраля нанесли мощные удары по военным аэродромам Украины.
По предварительной информации, поражён аэродром Канатово в Кировоградской области, уничтожено два украинских истребителя МиГ-29.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
Помимо этого, поражены военные объекты в Днепропетровске. Среди них завод "Южмаш", где производятся беспилотные аппараты для украинской армии.
Также в Днепропетровской области удар был нанесён по военному аэродрому. Кроме бомбардировщиков Су-24М6, у националистов там находился ракетный склад.
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