Зеленский: Россия планирует начать наступление в конце мая или в начале лета

Зеленский: Россия планирует наступление в начале лета или в конце мая

Российская армия планирует начать наступление в конце мая или в начале лета.

Фото: "Ukraine's President Volodymyr Zelensky visits positions of armed forces near the frontline with Russian-backed separatists in Donbass region, Ukraine, on April 9, 2021." by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Об этом на пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы будем готовиться к их бою. Их бой, который начался с 8 октября (штурм Авдеевки — прим. ред.) не принёс никакого результата, я считаю", — отметил глава Незалежной.

Со своей стороны Украина подготовила свой план, о котором никому не расскажет, сказал Зеленский.

По его словам, переломным моментом будут выборы в Соединённых Штатах, и после этого Киев будет понимать, что будет происходить.