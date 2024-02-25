Российская армия планирует начать наступление в конце мая или в начале лета.
Об этом на пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Мы будем готовиться к их бою. Их бой, который начался с 8 октября (штурм Авдеевки — прим. ред.) не принёс никакого результата, я считаю", — отметил глава Незалежной.
Со своей стороны Украина подготовила свой план, о котором никому не расскажет, сказал Зеленский.
По его словам, переломным моментом будут выборы в Соединённых Штатах, и после этого Киев будет понимать, что будет происходить.
Исследование, проведенное под ледниковым панцирем Восточной Антарктиды, выявило фрагменты древнего речного ландшафта.