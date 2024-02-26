Украинские власти в лице Владимира Зеленского сознательно скрывают ужасные потери своих войск, потому что эти цифры могут шокировать украинцев, заявил Михаил Шеремет, депутат Госдумы от Крыма.
"Несчастна та страна, где руководитель боится ответственности и неспособен признавать свои ошибки. Зеленский — безответственный руководитель, трус и предатель. Реальные потери украинских войск способны повергнуть украинцев в шок, поэтому киевские власти во главе с Зеленским сознательно скрывают ужасную статистику, в десятки раз сокращая реальные потери", — сказал Шеремет.
Ранее президент Украины сообщил на пресс-конференции, что за два года ВСУ потеряли 31 тысячу солдат. В ответ на это Шеремет заявил, что Зеленский пытается поднять дух своих потрепанных войск "виртуальными заявлениями" о небольших потерях.
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