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Депутат Шеремет: Киев скрывает статистику, потому что реальные потери ВСУ шокируют украинцев

В Госдуме РФ заявили, что реальные потери ВСУ повергнут украинцев в шок

Силовые структуры » Военные новости

Украинские власти в лице Владимира Зеленского сознательно скрывают ужасные потери своих войск, потому что эти цифры могут шокировать украинцев, заявил Михаил Шеремет, депутат Госдумы от Крыма.

В Госдуме РФ заявили, что реальные потери ВСУ повергнут украинцев в шок
Фото: https://t.me/anna_news/35266

"Несчастна та страна, где руководитель боится ответственности и неспособен признавать свои ошибки. Зеленский — безответственный руководитель, трус и предатель. Реальные потери украинских войск способны повергнуть украинцев в шок, поэтому киевские власти во главе с Зеленским сознательно скрывают ужасную статистику, в десятки раз сокращая реальные потери", — сказал Шеремет.

Ранее президент Украины сообщил на пресс-конференции, что за два года ВСУ потеряли 31 тысячу солдат. В ответ на это Шеремет заявил, что Зеленский пытается поднять дух своих потрепанных войск "виртуальными заявлениями" о небольших потерях. 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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