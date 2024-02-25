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С каждой новой позиции западнее Авдеевки уходит всё меньше боевиков ВСУ

С каждой новой позиции Авдеевского фронта уходит всё меньше солдат ВСУ

Силовые структуры

Согласно публикациям украинских ресурсов, а также общей тональности новостей, с каждой новой позиции Авдеевского фронта уходит всё меньше боевиков ВСУ.

С каждой новой позиции Авдеевского фронта уходит всё меньше солдат ВСУ
Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В спину националистам летит практически всё, что могут использовать на этом направлении российские войска с земли и с воздуха, пишет "Военная хроника".

"С учётом того, что на новых позициях практически невозможно окопаться капитально, а по Очеретино и западным сёлам уже активно прилетает, откат может продолжиться и дальше двух укреплённых районов: Бердычи — Орловка и Очеретино — Прогресс", — отмечает портал.

Сейчас точных прогнозов по событиям на этом фронте давать нет смысла, поскольку хороших вариантов для украинской армии нет и развиваются они стремительно, подытожили военкоры.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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