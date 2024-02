С каждой новой позиции западнее Авдеевки уходит всё меньше боевиков ВСУ

Согласно публикациям украинских ресурсов, а также общей тональности новостей, с каждой новой позиции Авдеевского фронта уходит всё меньше боевиков ВСУ.

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic