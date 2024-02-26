Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Виляние хвостом у кошек: различия от собак и значения
ТСН: венгры на Украине получили сообщения с угрозами и требованиями покинуть страну
Почему перед сном нельзя есть яблоки
Итальянские ученые обнаружили, что обстановка влияет на наше восприятие вкуса
В Подмосковье начали снимать продолжение популярного сериала "Патриот"
Экс-тренер сборной РФ Черчесов назвал Артёма Дзюбу высококлассным игроком
Ксения Собчак ответила на нападки хейтеров: "Люблю свою страну, даже если это не взаимно"
Генерал Шедивы: Украина может потерять Купянск и Харьков после обрушения обороны
Как придать новый вкус кофе
Израильская армия впервые нанесла удар по объектам в глубине территории Ливана

Израиль впервые нанёс удар по объектам на территории Ливана

Силовые структуры » Военные новости

Пресс-служба армии Израиля сообщила об атаке на объекты шиитской организации Хезболла в окрестностях города Баальбек на территории Ливана.

Израиль впервые нанёс удар по объектам на территории Ливана
Фото: commons.wikimedia.org by Tomás Del Coro is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ранее израильские вооружённые силы сообщили, что потеряли беспилотный летательный аппарат, который работал в небе над Ливаном. По предварительным данным, он был поражён ракетой и рухнул на ливанской территории. Вскоре после этого Израиль нанёс удар по объектам, предположительно относящимся к организации Хезболла, примерно в 100 км от ливано-израильской границы.

"Армия Израиля в данный момент наносит удары по целям Хезболлы глубоко внутри Ливана", — говорится в сообщении пресс-службы израильской армии.

По данным портала Ynet, речь идёт о трёх объектах, которые могут быть связаны с деятельностью партии Хезболла, в том числе — тренировочном лагере движения. Портал отмечает, что эта атака стала первым и самой масштабным ударом Израиля по ливанской территории после начала операции в секторе Газа. Представители Хезболлы заявили, что не оставят удар без ответа.

"Силы сопротивления выберут лучший способ, чтобы умерить агрессивный пыл Израиля", — заявил Хасан Фадлялла, депутат парламента Ливана, представляющий общину шиитов.

Парламентарий добавил, что израильская армия не сможет преломить ситуацию на фронте путём нанесения подобных ударов.

Автор Виталий Рыжков
Виталий Рыжков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Его построили не люди: новое исследование ученых пролило свет на то, как был создан знаменитый сфинкс в Египте

Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.

Ученые США обнаружили природную основу формирования силуэта сфинкса в Египте
Салат "Красное море": очень простая в приготовлении яркая закуска
Салат "Красное море" с крабовыми палочками: очень простой, но при этом яркий и красивый
Вовсе не сорняк: это растение ценится за неприхотливость и яркие краски
Цены на отпуск в Турции снизятся для россиян в несколько раз
Зачем Зеленский тщательно скрывает данные о военных потерях? Дмитрий Плотников Прага скоро может быть неприятно удивлена местью России Любовь Степушова В Малом театре состоялась премьера спектакля "Мой ласковый зверь" Анжела Якубовская
Рассказываем, как правильно хранить авокадо дома
Рассказываем об аллигаторе - одном из самых интересных сортов огурцов
Не ошибитесь с кнопкой ESP: зимние советы для автовладельцев
Не ошибитесь с кнопкой ESP: зимние советы для автовладельцев
Последние материалы
Экс-тренер сборной РФ Черчесов назвал Артёма Дзюбу высококлассным игроком
Ксения Собчак ответила на нападки хейтеров: "Люблю свою страну, даже если это не взаимно"
Генерал Шедивы: Украина может потерять Купянск и Харьков после обрушения обороны
Как придать новый вкус кофе
Евросоюз будет бороться с фейками в соцсетях в преддверии выборов
Эффективный метод обработки семян
Что можно и что нельзя делать с волосами в холодное время года
Российская армия в районе Авдеевки уничтожила первый танк Abrams
Объявлены номинанты на спортивную премию Laureus World Sports Awards 2024
RNZ: медик из Новой Зеландии молится о смерти раненых солдат ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников