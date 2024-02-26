Израильская армия впервые нанесла удар по объектам в глубине территории Ливана

Израиль впервые нанёс удар по объектам на территории Ливана

Пресс-служба армии Израиля сообщила об атаке на объекты шиитской организации Хезболла в окрестностях города Баальбек на территории Ливана.

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Ранее израильские вооружённые силы сообщили, что потеряли беспилотный летательный аппарат, который работал в небе над Ливаном. По предварительным данным, он был поражён ракетой и рухнул на ливанской территории. Вскоре после этого Израиль нанёс удар по объектам, предположительно относящимся к организации Хезболла, примерно в 100 км от ливано-израильской границы.

"Армия Израиля в данный момент наносит удары по целям Хезболлы глубоко внутри Ливана", — говорится в сообщении пресс-службы израильской армии.

По данным портала Ynet, речь идёт о трёх объектах, которые могут быть связаны с деятельностью партии Хезболла, в том числе — тренировочном лагере движения. Портал отмечает, что эта атака стала первым и самой масштабным ударом Израиля по ливанской территории после начала операции в секторе Газа. Представители Хезболлы заявили, что не оставят удар без ответа.

"Силы сопротивления выберут лучший способ, чтобы умерить агрессивный пыл Израиля", — заявил Хасан Фадлялла, депутат парламента Ливана, представляющий общину шиитов.

Парламентарий добавил, что израильская армия не сможет преломить ситуацию на фронте путём нанесения подобных ударов.