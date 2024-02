Израильская армия впервые нанесла удар по объектам в глубине территории Ливана

Пресс-служба армии Израиля сообщила об атаке на объекты шиитской организации Хезболла в окрестностях города Баальбек на территории Ливана.

