"Танки США отлично плавятся-и зачем их выпустил завод?"

Советник главы ДНР Ян Гагин рассказал, что в ДНР в окрестностях Авдеевки подбит первый американский танк Abrams M1A1. Бой с уничтожением танка провела 15-я бригада. Эти танки после многомесячных дискуссий начали поставляться из США на Украину в сентябре 2023 года. Планировалось, что всего будет поставлен 31 танк.

Фото: Openverse by U.S. Army Europe is licensed under Public Domain Mark 1.0.