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В зоне СВО подбит первый "самый защищённый в мире танк"

Силовые структуры

Советник главы ДНР Ян Гагин рассказал, что в ДНР в окрестностях Авдеевки подбит первый американский танк Abrams M1A1. Бой с уничтожением танка провела 15-я бригада. Эти танки после многомесячных дискуссий начали поставляться из США на Украину в сентябре 2023 года. Планировалось, что всего будет поставлен 31 танк.

В зоне СВО подбит первый "самый защищённый в мире танк"
Фото: Openverse by U.S. Army Europe is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Абрамс М1А1 - это основной боевой танк, разработанный в США и стоящий на вооружении армии Соединенных Штатов и других стран. Он был введен в эксплуатацию в 1980-х годах и является одним из самых узнаваемых и мощных танков в мире.

Особенности танка Абрамс М1 А1:

1. Мощная 120-мм гладкоствольная пушка M256, способная стрелять различными типами боеприпасов, включая бронебойные подкалиберные снаряды, кумулятивные и осколочно-фугасные.
2. Система управления огнем, включающая в себя стабилизированный прицел и лазерный дальномер для точного наведения и поражения целей на большом расстоянии.
3. Силовая установка - дизельный двигатель AVCO 1790-8 мощностью 1500 л.с., обеспечивающий высокую мобильность и проходимость танка.
Активная система защиты, включающая противотанковую систему “Трофи” для обнаружения и нейтрализации ракет и противотанковых снарядов.
4. Комбинированная броня “Чобхэм”, обеспечивающая хорошую защиту от различных видов оружия.
5. Современная система связи и навигации для эффективного взаимодействия с другими подразделениями и координации действий в бою.
Танк Абрамс М1 А1 активно использовался в различных военных конфликтах, включая войны в Персидском заливе и Ираке. Он считается одним из наиболее эффективных и надежных основных боевых танков, несмотря на некоторые проблемы с надежностью и стоимостью обслуживания.

Российские и военные эксперты стран НАТО признают, что российский модернизированный танк Т-90 М "Прорыв" превосходит по тактико-техническим характеристикам американский Abrams. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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