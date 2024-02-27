В отношении уроженца Подольска завели дело по статье о подготовке теракта против американского журналиста Карлсона

Российские силовики задержали мужчину яякобы по подозрению в подготовке покушения на журналиста из США Такера Карлсона. Об этом сообщает телеграм-канал "Оперативные сводки".
По сведениям канала, уроженца Подольска завербовало Главное управление разведки Украины. Из Киева ему дали задание — заложить взрывчатку под машину Карлсона, когда тот будет в Москве. За это мужчине пообещали 4 тысячи долларов.
Злоумышленника задержали на этапе подготовки к преступлению. В отношении него возбудили уголовное дело. Подозреваемый во всём признался, пишет канал.
Официально силовые структуры пока не подтверждали данную информацию.
В начале февраля Такер Карлсон приезжал в Россию. Здесь он взял интервью у президента Владимира Путина.
Недавно журналист рассказывал, что бывший британский премьер Борис Джонсон попросил 1 млн долларов за интервью с ним. Подробнее об этом читайте в материале "Правды.ру".
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