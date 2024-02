В отношении уроженца Подольска завели дело по статье о подготовке теракта против американского журналиста Карлсона

Российские силовики задержали мужчину яякобы по подозрению в подготовке покушения на журналиста из США Такера Карлсона. Об этом сообщает телеграм-канал "Оперативные сводки".

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic