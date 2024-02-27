Телеграм-канал Mash сообщает, что с чердака одного из домов велось видеонаблюдение за зданием российского министерства обороны

В Москве видеокамера на чердаке жилого дома якобы следила за зданием министерства обороны РФ, которое находится на Фрунзенской набережной. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Канал утверждает, что находка была сделана случайно, когда сотрудники коммунальных служб осматривали дом. Камера стояла на штативе и была повёрнута объективом в стороны стены, чтобы блики от него не были видны.
На устройстве стоял передатчик, который позволял вести круглосуточную трансляцию того, что происходит у здания оборонного ведомства. Камеру уже демонтировали, сейчас её изучают специалисты, сказано в сообщении канала.
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