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Телеграм-канал Mash сообщает, что с чердака одного из домов велось видеонаблюдение за зданием российского министерства обороны

Mash: в Москве случайно нашли видеокамеру, следившую за зданием Минобороны

0:54
Силовые структуры » ФСБ

В Москве видеокамера на чердаке жилого дома якобы следила за зданием министерства обороны РФ, которое находится на Фрунзенской набережной. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Mash: в Москве случайно нашли видеокамеру, следившую за зданием Минобороны
Фото: commons.wikimedia.org by A.Savin is licensed under Free Art License

Канал утверждает, что находка была сделана случайно, когда сотрудники коммунальных служб осматривали дом. Камера стояла на штативе и была повёрнута объективом в стороны стены, чтобы блики от него не были видны.

На устройстве стоял передатчик, который позволял вести круглосуточную трансляцию того, что происходит у здания оборонного ведомства. Камеру уже демонтировали, сейчас её изучают специалисты, сказано в сообщении канала.

Ранее сегодня в Минобороны заявили, что российским военным удалось сорвать эвакуацию ВСУ на авдеевском направлении. Наши артиллеристы точным ударом уничтожили БМП украинцев. Подробнее об этом читайте в материале "Правды.ру".

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Михайлов
Александр Михайлов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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