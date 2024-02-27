Российские артиллеристы не дали эвакуироваться ВСУ на авдеевском направлении

МО РФ: Российские военные сорвали эвакуацию подразделения ВСУ под Авдеевкой

Российский бойцы артиллерийского расчета гаубицы Д-30 помешали подразделению ВСУ эвакуироваться на авдеевском направлении, сообщили в Минобороны России.

Фото: mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

В сообщении ведомства говорится, что военнослужащие ВС РФ уничтожили легкобронированную технику противника при попытке ВСУ эвакуировать своих сослуживцев.

"Ведя стрельбу с закрытых огневых позиций 122-мм осколочно-фугасными снарядами, расчеты буксируемых гаубиц Д-30 гвардейского мотострелкового соединения поразили боевую машину пехоты националистов", — рассказали в Минобороны.

Попытка эвакуации была выявлена подразделением разведки с помощью беспилотника. По полученным координатам артиллерийский расчет прибыл на закрытую огневую позицию и из гаубицы нанес выстрелы осколочно-фугасными снарядами по противнику, не дав ему эвакуироваться.

Ранее российский аналитик заявил, что ВС РФ могут сбивать немецкие ракеты TAURUS.