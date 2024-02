Российские артиллеристы не дали эвакуироваться ВСУ на авдеевском направлении

Российский бойцы артиллерийского расчета гаубицы Д-30 помешали подразделению ВСУ эвакуироваться на авдеевском направлении, сообщили в Минобороны России.

Фото: mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0