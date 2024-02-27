Российские артиллеристы не дали эвакуироваться ВСУ на авдеевском направлении

Российский бойцы артиллерийского расчета гаубицы Д-30 помешали подразделению ВСУ эвакуироваться на авдеевском направлении, сообщили в Минобороны России.
В сообщении ведомства говорится, что военнослужащие ВС РФ уничтожили легкобронированную технику противника при попытке ВСУ эвакуировать своих сослуживцев.
"Ведя стрельбу с закрытых огневых позиций 122-мм осколочно-фугасными снарядами, расчеты буксируемых гаубиц Д-30 гвардейского мотострелкового соединения поразили боевую машину пехоты националистов", — рассказали в Минобороны.
Попытка эвакуации была выявлена подразделением разведки с помощью беспилотника. По полученным координатам артиллерийский расчет прибыл на закрытую огневую позицию и из гаубицы нанес выстрелы осколочно-фугасными снарядами по противнику, не дав ему эвакуироваться.
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