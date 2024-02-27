Сразу три вражеских беспилотника были обнаружены и сбиты в небе над Белгородской областью

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Над Белгородской областью сбили три украинских БПЛА

Силовые структуры » Военные новости

Три беспилотника, запущенных украинскими военными, были нейтрализованы в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

Над Белгородской областью сбили три украинских БПЛА
Фото: syria.mil.ru by Russian Ministry of Defence is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По целям успешно отработала система противовоздушной обороны, сказано в заявлении ведомства.

В 17:04 об одном из сбитых БПЛА сообщил в своём телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, уничтоженный объект упал недалеко от посёлка Разумное.

При падении аппарата на земле никто не пострадал, ничего не было разрушено, лишь загорелось поле, но его уже тушат, добавил Гладков.

Напомним, ранее сегодня в Минобороны Молдавии прокомментировали слухи о пролёте над страной российского беспилотника. В Кишинёве заявили, что никаких БПЛА в небе над Молдавией не пролетало. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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