Сразу три вражеских беспилотника были обнаружены и сбиты в небе над Белгородской областью

Три беспилотника, запущенных украинскими военными, были нейтрализованы в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

Фото: syria.mil.ru by Russian Ministry of Defence is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International