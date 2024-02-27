"Европе больше нечего давать Украине" — киевский режим в отчаянии

Киев в отчаянии: "Европе больше нечего давать не только Украине, но и себе"

Евросоюз больше ничем не может помочь киевскому режиму — на европейских складах почти не осталось оружия, техники и боеприпасов даже для себя.

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Об этом сообщил экс-генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Он отметил, что большинство своей техники ЕС порезал на лом в начале "нулевых".

"Европе уже нечего нам давать. В двухтысячных годах они порезали свою технику, поверили, что в Москве капитализм. Это официальные цифры, их можно посмотреть, я все перечислять не буду, сошлюсь только на статью — несколько месяцев назад Wall Streat Journal пишут, что после анализа того, что есть в Европе, оказалось, что Британия имеет аж 50 танков, готовых к бою, Франция имеет аж 20 готовых к бою артиллерийских систем, а запас в ФРГ боекомплекта на три дня", — перечисляет националист.

Он подчёркивает, что верит данной информации, поскольку видел огромное число порезанных на металлолом танков, ракет и пушек.