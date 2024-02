"Европе больше нечего давать Украине" — киевский режим в отчаянии

Евросоюз больше ничем не может помочь киевскому режиму — на европейских складах почти не осталось оружия, техники и боеприпасов даже для себя.

