Взрывы в Константиновке: после попадания в склад в городе мощная детонация

Взрывы в Краматорске и Дружковке, а в Константиновке мощная детонация

0:34 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сегодня, 27 февраля, вечером российские войска нанесли удар по военным объектам ВСУ в Краматорске и Дружковке.

Фото: https://t.me/SergeyKolyasnikov/41340

Кроме взрывов на подконтрольной Киеву территории ДНР, слышны взрывы в Одессе, пишут украинские СМИ. Также поступила информация о попадании в склад боеприпасов в Константиновке. В городе мощная детонация.

Ранее в местных группах сообщалось о взрывах в Херсоне, а также в Харьковской и Одесской областях.

До этого сообщалось о взлёте восьми самолётов российской стратегической авиации.