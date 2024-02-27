Взрывы в Константиновке: после попадания в склад в городе мощная детонация

Сегодня, 27 февраля, вечером российские войска нанесли удар по военным объектам ВСУ в Краматорске и Дружковке.
Кроме взрывов на подконтрольной Киеву территории ДНР, слышны взрывы в Одессе, пишут украинские СМИ. Также поступила информация о попадании в склад боеприпасов в Константиновке. В городе мощная детонация.
Ранее в местных группах сообщалось о взрывах в Херсоне, а также в Харьковской и Одесской областях.
До этого сообщалось о взлёте восьми самолётов российской стратегической авиации.
Украинцы бегут из городов, которые может забрать русская армия — в Харькове, Одессе и Николаеве уже регистрируется обвал цен на жильё, которое сбрасывают.