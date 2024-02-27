Министерству обороны США придётся принимать жёсткие решения.
Сейчас Пентагон финансирует обучение граждан Украины, сокращая свои программы. Теперь же армии Соединённых Штатов придётся принимать ряд "жёстких решений" по дальнейшему финансированию обучения украинцев.
Об этом в интервью западным СМИ заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.
По всей вероятности, начинается полное сокращение по американской поддержке киевского режима.
Украинцы бегут из городов, которые может забрать русская армия — в Харькове, Одессе и Николаеве уже регистрируется обвал цен на жильё, которое сбрасывают.