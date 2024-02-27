Пентагону заявил о "жёстких решениях" по финансированию обучения украинцев

Пентагон примет несколько "жестких решений" по финансированию обучения ВСУ

Министерству обороны США придётся принимать жёсткие решения.

Фото: eer.ru

Сейчас Пентагон финансирует обучение граждан Украины, сокращая свои программы. Теперь же армии Соединённых Штатов придётся принимать ряд "жёстких решений" по дальнейшему финансированию обучения украинцев.

Об этом в интервью западным СМИ заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

По всей вероятности, начинается полное сокращение по американской поддержке киевского режима.