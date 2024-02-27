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Пентагону заявил о "жёстких решениях" по финансированию обучения украинцев

Пентагон примет несколько "жестких решений" по финансированию обучения ВСУ

Силовые структуры

Министерству обороны США придётся принимать жёсткие решения.

Пентагон примет несколько "жестких решений" по финансированию обучения ВСУ
Фото: eer.ru

Сейчас Пентагон финансирует обучение граждан Украины, сокращая свои программы. Теперь же армии Соединённых Штатов придётся принимать ряд "жёстких решений" по дальнейшему финансированию обучения украинцев.

Об этом в интервью западным СМИ заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

По всей вероятности, начинается полное сокращение по американской поддержке киевского режима.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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