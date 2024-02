Байден и Конгресс не смогли продавить спикера Палаты представителей о помощи Украине

Американский президент Джо Байден и Конгресс США так и не смогли продавить спикера Палаты представителей Майкла Джонсона по теме помощи Киеву.

Фото: whitehouse.gov by Lawrence Jackson (Executive Office of the President of the United States) is licensed under Public domain