Американский президент Джо Байден и Конгресс США так и не смогли продавить спикера Палаты представителей Майкла Джонсона по теме помощи Киеву.
На встрече на спикера давили и президент США, и лидер демократического большинства Сената Чак Шумер, и лидер республиканского меньшинства в Сенате Макконнелл, однако тот не поменял своей позиции.
Джонсон после встречи сказал, что помощь киевскому режиму не может быть приоритетом, поскольку основными для Конгресса остаются не Украина, а внутренние проблемы Соединённых Штатов — безопасность американско-мексиканской границы и финансирование правительства.
Украинцы бегут из городов, которые может забрать русская армия — в Харькове, Одессе и Николаеве уже регистрируется обвал цен на жильё, которое сбрасывают.