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Байден и Конгресс не смогли продавить спикера Палаты представителей о помощи Украине 

Байден и Конгресс не смогли продавить спикера Майкла Джонсона о помощи Украине 

0:38
Силовые структуры

Американский президент Джо Байден и Конгресс США так и не смогли продавить спикера Палаты представителей Майкла Джонсона по теме помощи Киеву.

Байден и Конгресс не смогли продавить спикера Майкла Джонсона о помощи Украине 
Фото: whitehouse.gov by Lawrence Jackson (Executive Office of the President of the United States) is licensed under Public domain

На встрече на спикера давили и президент США, и лидер демократического большинства Сената Чак Шумер, и лидер республиканского меньшинства в Сенате Макконнелл, однако тот не поменял своей позиции.

Джонсон после встречи сказал, что помощь киевскому режиму не может быть приоритетом, поскольку основными для Конгресса остаются не Украина, а внутренние проблемы Соединённых Штатов — безопасность американско-мексиканской границы и финансирование правительства.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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