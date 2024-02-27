Байден и Конгресс не смогли продавить спикера Палаты представителей о помощи Украине

Байден и Конгресс не смогли продавить спикера Майкла Джонсона о помощи Украине

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Американский президент Джо Байден и Конгресс США так и не смогли продавить спикера Палаты представителей Майкла Джонсона по теме помощи Киеву.

Фото: whitehouse.gov by Lawrence Jackson (Executive Office of the President of the United States) is licensed under Public domain

На встрече на спикера давили и президент США, и лидер демократического большинства Сената Чак Шумер, и лидер республиканского меньшинства в Сенате Макконнелл, однако тот не поменял своей позиции.

Джонсон после встречи сказал, что помощь киевскому режиму не может быть приоритетом, поскольку основными для Конгресса остаются не Украина, а внутренние проблемы Соединённых Штатов — безопасность американско-мексиканской границы и финансирование правительства.