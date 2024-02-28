Российские войска вплотную подошли к городу Часов Яр

До окраин Часов Яра бойцам российской армии осталось около километра

Российской армии до окраин города Часов Яр на Артёмовском фронте осталось около километра.

Фото: https://t.me/HersonVestnik/5075

По позициям украинских боевиков активно работают ВКС РФ. Помимо этого, есть сообщения, что армия Украины готовится оставить населённый пункт Ивановское (Красное) западнее Артёмовска.

Украинская группировка сейчас уходит в Часов Яр, где у них готовы опорные пункты. Освобождение города, который стратегически важен для всех, открывает возможность двигаться к Краматорску.

Также есть информация, что ВС РФ выровняли фронт на Авдеевском направлении, взяв под контроль трассу между Бердычами и Орловкой.