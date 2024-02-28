Российской армии до окраин города Часов Яр на Артёмовском фронте осталось около километра.
По позициям украинских боевиков активно работают ВКС РФ. Помимо этого, есть сообщения, что армия Украины готовится оставить населённый пункт Ивановское (Красное) западнее Артёмовска.
Украинская группировка сейчас уходит в Часов Яр, где у них готовы опорные пункты. Освобождение города, который стратегически важен для всех, открывает возможность двигаться к Краматорску.
Также есть информация, что ВС РФ выровняли фронт на Авдеевском направлении, взяв под контроль трассу между Бердычами и Орловкой.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.