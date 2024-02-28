Наемник ВСУ Джейсон Фриман: "Самая большая проблема - это украинское командование"

Служивший в рядах ВСУ наемник из США назвал главную проблему украинской армии

Американский наемник Джейсон Фриман, находившейся в рядах ВСУ, высказал свое мнение о наиболее значимой проблеме, стоящей перед украинской армией.

Фото: structure.mil.ru by Евгений Кель is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

В ходе разговора с известными российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), выступавшими от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко, Фриман отметил, что основной проблемой ВСУ является ошибки военного командования.

"Самая большая проблема — это украинское командование, которое не слушает солдат с опытом других войн. Не то чтобы у этих украинских командиров нет опыта, но они очень упрямые. Я кричал на разных полковников, которые угробили целую команду", — поделился Фриман.

Россия продолжает специальную военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции 24 февраля 2022 года после обращения властей ДНР и ЛНР с просьбой о помощи в противодействии агрессии со стороны киевского режима.