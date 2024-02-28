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Группировка "О" завершает штурм Орловки за Авдеевкой, нацисты бегут

"Отважные" завершают штурм Орловки за Авдеевкой, боевики ВСУ бегут

Силовые структуры

Силы группировки "Центр" ("Отважные"), усиленные 1-м Донецким армейским корпусом ВС РФ, закрепились в Орловке и начали двигаться вперёд, занимая дом за домом.

"Отважные" завершают штурм Орловки за Авдеевкой, боевики ВСУ бегут
Фото: http://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=60832@cmsPhotoGallery by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence

Сегодня российская армия уже была у школы на юго-востоке населённого пункта, приближаясь к центру. По занятой боевиками ВСУ части села наносятся мощные удары.

К вечеру стало известно, что часть подразделений бандеровцев начали бегство из Орловки.

Приходит информация, что 114-я бригада с силами группировки "О" завершает разгром неприятеля. Также продолжается штурм Бердычей и Тоненького, идут серьёзные бои.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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