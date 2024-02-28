Силы группировки "Центр" ("Отважные"), усиленные 1-м Донецким армейским корпусом ВС РФ, закрепились в Орловке и начали двигаться вперёд, занимая дом за домом.
Сегодня российская армия уже была у школы на юго-востоке населённого пункта, приближаясь к центру. По занятой боевиками ВСУ части села наносятся мощные удары.
К вечеру стало известно, что часть подразделений бандеровцев начали бегство из Орловки.
Приходит информация, что 114-я бригада с силами группировки "О" завершает разгром неприятеля. Также продолжается штурм Бердычей и Тоненького, идут серьёзные бои.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.