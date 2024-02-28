Приказ на "гениальную" операцию в Херсонской области отдал лично Сырский

"Чёрный день для ССО Украины": ВСУ начали писать о разгроме элиты спецназа

Украинские боевики пишут о катастрофической попытке высадки спецназа из 73-го морского центра ССО в Херсонской области на Тендровской косе.

Фото: http://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=60832@cmsPhotoGallery by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Также всушники задают вопрос — в чем замысел этой операции, учитывая, что данный участок находится в глубоком тылу армии России и надолго закрепиться там просто-напросто невозможно.

Также сообщается, что приказ на эту "гениальную" операцию дал лично главком ВСУ Александр Сырский, начертив схему, где необходимо высадиться и водрузить украинский флаг.

Однако на месте высадки украинский десант ждала русская засада, где из 20-ти боевиков лишь один попал в плен, остальные были уничтожены.