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Приказ на "гениальную" операцию в Херсонской области отдал лично Сырский

"Чёрный день для ССО Украины": ВСУ начали писать о разгроме элиты спецназа

Силовые структуры

Украинские боевики пишут о катастрофической попытке высадки спецназа из 73-го морского центра ССО в Херсонской области на Тендровской косе.

"Чёрный день для ССО Украины": ВСУ начали писать о разгроме элиты спецназа
Фото: http://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=60832@cmsPhotoGallery by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Также всушники задают вопрос — в чем замысел этой операции, учитывая, что данный участок находится в глубоком тылу армии России и надолго закрепиться там просто-напросто невозможно.

Также сообщается, что приказ на эту "гениальную" операцию дал лично главком ВСУ Александр Сырский, начертив схему, где необходимо высадиться и водрузить украинский флаг.

Однако на месте высадки украинский десант ждала русская засада, где из 20-ти боевиков лишь один попал в плен, остальные были уничтожены.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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