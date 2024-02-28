Украинские боевики пишут о катастрофической попытке высадки спецназа из 73-го морского центра ССО в Херсонской области на Тендровской косе.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Также всушники задают вопрос — в чем замысел этой операции, учитывая, что данный участок находится в глубоком тылу армии России и надолго закрепиться там просто-напросто невозможно.
Также сообщается, что приказ на эту "гениальную" операцию дал лично главком ВСУ Александр Сырский, начертив схему, где необходимо высадиться и водрузить украинский флаг.
Однако на месте высадки украинский десант ждала русская засада, где из 20-ти боевиков лишь один попал в плен, остальные были уничтожены.
Новейший материал, согласно последним отчетам, обещает революционные перспективы для автопроизводителей и может даже стать основой для создания бронежилетов следующего поколения.