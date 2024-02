Приказ на "гениальную" операцию в Херсонской области отдал лично Сырский

Украинские боевики пишут о катастрофической попытке высадки спецназа из 73-го морского центра ССО в Херсонской области на Тендровской косе.

