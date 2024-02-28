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Первое видео момента уничтожения американского "Абрамса" у Авдеевки

Появилось первое видео момента уничтожения танка "Абрамс" у Авдеевки

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Силовые структуры

Появились первые видеокадры момента уничтожения американского танка Abrams группировкой "Отважные" у Авдеевки.

Появилось первое видео момента уничтожения танка "Абрамс" у Авдеевки
Фото: topwar.ru

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

По информации, бойцы Центрального военного округа выследили и поразили Abrams. Боевая машина НАТО стоимостью миллионы долларов поражена точным ударом с помощью дешёвого беспилотного аппарата.

Напомним, американцы передали Вооружённым силам Украины 31 штуку этих танков. Однако непосредственно на месте боевых действий видели только один "Абрамс".

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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