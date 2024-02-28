Появились первые видеокадры момента уничтожения американского танка Abrams группировкой "Отважные" у Авдеевки.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
По информации, бойцы Центрального военного округа выследили и поразили Abrams. Боевая машина НАТО стоимостью миллионы долларов поражена точным ударом с помощью дешёвого беспилотного аппарата.
Напомним, американцы передали Вооружённым силам Украины 31 штуку этих танков. Однако непосредственно на месте боевых действий видели только один "Абрамс".
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.