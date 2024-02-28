Первое видео момента уничтожения американского "Абрамса" у Авдеевки

Появилось первое видео момента уничтожения танка "Абрамс" у Авдеевки

0:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Появились первые видеокадры момента уничтожения американского танка Abrams группировкой "Отважные" у Авдеевки.

Фото: topwar.ru

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

По информации, бойцы Центрального военного округа выследили и поразили Abrams. Боевая машина НАТО стоимостью миллионы долларов поражена точным ударом с помощью дешёвого беспилотного аппарата.

Напомним, американцы передали Вооружённым силам Украины 31 штуку этих танков. Однако непосредственно на месте боевых действий видели только один "Абрамс".