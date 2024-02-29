"Будто и не было десяти лет в Авдеевке": ВСУ не успевают окапываться и теряют село за селом

Армия Украины за Авдеевкой не успевает окапываться и теряет посёлок за посёлком

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

За Авдеевкой у ВСУ нет укрепрайонов, из-за чего армия Украины отступает и сдаёт посёлок за посёлком.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Об этом сообщил украинский военный обозреватель Юрий Бутусов.

Он отметил, что из Авдеевки украинская группировка вышла в голую степь и не успевает окопаться на рубежах, как её выбивает армия России.

"Люди отведены просто в открытое поле, будто бы и не было никаких наших десяти лет в Авдеевке. Это уже третий штурм Авдеевки, когда враг нас захватил. К сожалению, за все эти годы никаких тыловых позиций за Авдеевкой построено не было, никаких инженерных работ не проведено", — в эфире "Радио НВ" заявил националист.

По его словам, окопы и блиндажи копаются прямо во время боёв под огнём РФ. Поэтому ничего капитального соорудить невозможно. ВСУ несут потери, уничтожаются подготовленные боевики, и приходится сдавать населённые пункты, подытожил Бутусов.