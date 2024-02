"Будто и не было десяти лет в Авдеевке": ВСУ не успевают окапываться и теряют село за селом

Your browser does not support the audio element.

За Авдеевкой у ВСУ нет укрепрайонов, из-за чего армия Украины отступает и сдаёт посёлок за посёлком.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International