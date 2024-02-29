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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: русские заняли Орловку, гибель боевиков 73-го морского центра ССО

Уничтожена ДРГ 73-го морского центра ССО, освобождён посёлок Бердычи

Силовые структуры » Военные новости

Российские Вооружённые силы продолжают выполнять задачи спецоперации на Украине.

Уничтожена ДРГ 73-го морского центра ССО, освобождён посёлок Бердычи
Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

Представляем военную сводку на четверг, 29 февраля.

Херсонское направление

На Тендровской косе при попытке высадиться уничтожена группа украинских диверсантов из 73-го морского центра ССО. Боевики на пяти катерах пытались высадиться на косе, но были замечены к западу от маяка. Российская армия встретила их огнём из пулемётов, миномётов и ПТРК. Три катера были повреждены и затонули, один прибило к берегу, ещё один развернулся и убыл обратно.

В найденном у берега катере обнаружили ликвидированных спецназовцев и один раненый боевик, его взяли в плен. Итог: из 20-ти боевиков один попал в плен, остальные ликвидированы.

Перед этой вылазкой у Одессы и Очакова действовали три дрона, а в момент атаки над Чёрным морем патрулировали два беспилотника, осуществлявших наведение группы диверсантов. Судя по активизации врага на этом участке, Киев решил ограниченно выполнить задумку по высадке на левобережье Днепра. На это указывает то, что сейчас идёт массовый набор в бригады морпехов, а также перевод из бригад ТрО в состав морских пехотинцев. Их обучают форсированию водных преград на реке Ингулец.

Донецкое направление

Появилась информация, что российская армия выдавила националистов из Бердычей. Накануне вечером боевики ВСУ отступали к посёлку, однако через несколько часов были вынуждены уйти оттуда в сторону Новопокровского и Уманского. Ранее командование украинских войск называло Бердычи одним из населённых пунктов, где ВСУ проведут мощную линию обороны и окопаются по авдеевскому примеру. Центром обороны бандеровцев должен был стать посёлок Орловка, который к этому моменту уже практически взят русскими.

Сегодня утром на этом фронте активно работают ВКС России, зачищая западную часть нового рубежа по линии Бердычи — Орловка

Также боевики потеряли контроль над основной частью посёлка Тоненькое и отошли с последней улицы. Затем неприятель ушёл из ангаров за населённым пунктов. По Георгиевке бойцы армии России обрабатывают всушников "Солнцепёками". Продолжается штурм Первомайского.

Запорожское направление

У посёлка Работино продолжаются серьёзные бои. Штурмовым отрядам РФ удалось занять украинские позиции в одном из ключевых зданий. Российская армия предпринимает попытку продвинуться на Времьевском выступе. Российские бойцы усиливают огневой натиск, бьют из реактивных систем залпового огня по скоплениям врага в Орехове. Также наносятся удары ФАБами с УМПК.

Фланги Артёмовска

Российские бойцы продолжают постепенно выдавливать националистов из посёлка Богдановка. К тому же армия РФ продвигается в селе Красное (Ивановское). У н. п. Клещеевка без изменений.

Сватово-Кременное направление

Армия России атакует в направлении села Терны. В Серебрянском лесу продолжаются встречные бои. Российские войска с боями вошли в населённый пункт Табаевка (к северо-западу от Сватово).

На Купянском и Краснолиманском направлениях пока без изменений. В Синьковке украинская армия пытается атаковать небольшими группами, маневрирует, пытаясь создать имитацию большой группировки. Российские бойцы обходят посёлок с запада, однако пока без серьёзных успехов.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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