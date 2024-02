Отсутствие обещанной Западом помощи способно привести Украину к полному краху уже в ближайшем будущем

Британский депутат Боб Сили в своей статье для издания The Spectator выразил опасения относительно возможного поражения украинской армии в ближайшем будущем из-за дефицита боеприпасов, которые не были поставлены Вооруженным Силам Украины со стороны Евросоюза и США.

Фото: flickr.com by Нацгвардія України is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic