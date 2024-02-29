Британский депутат Боб Сили в своей статье для издания The Spectator выразил опасения относительно возможного поражения украинской армии в ближайшем будущем из-за дефицита боеприпасов, которые не были поставлены Вооруженным Силам Украины со стороны Евросоюза и США.
Политик заявил, что на Украине становится очевидной опасная реальность. Киев постепенно уступает позиции в противостоянии с Россией из-за нехватки боеприпасов, частично из-за невыполнения обещаний со стороны Евросоюза и США.
Согласно высказываниям Сили, украинская армия испытывает серьезные трудности из-за дефицита боеприпасов, в то время как военная промышленность России продолжает увеличивать свои возможности. По мнению депутата, если ситуация не изменится, украинскую армию ждет неизбежное поражение.
"На востоке страны, куда я ездил на прошлой неделе, говорят о том, какой город падет следующим. Солдаты злятся, потому что их соратники погибают из-за нехватки боеприпасов. <…> Если так будет продолжаться, Украину ждет катастрофа", — резюмировал он.
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