Отсутствие обещанной Западом помощи способно привести Украину к полному краху уже в ближайшем будущем

The Spectator: ВСУ обречены на поражение из-за отсутствия боеприпасов

Британский депутат Боб Сили в своей статье для издания The Spectator выразил опасения относительно возможного поражения украинской армии в ближайшем будущем из-за дефицита боеприпасов, которые не были поставлены Вооруженным Силам Украины со стороны Евросоюза и США.

Фото: flickr.com by Нацгвардія України is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Политик заявил, что на Украине становится очевидной опасная реальность. Киев постепенно уступает позиции в противостоянии с Россией из-за нехватки боеприпасов, частично из-за невыполнения обещаний со стороны Евросоюза и США.

Согласно высказываниям Сили, украинская армия испытывает серьезные трудности из-за дефицита боеприпасов, в то время как военная промышленность России продолжает увеличивать свои возможности. По мнению депутата, если ситуация не изменится, украинскую армию ждет неизбежное поражение.