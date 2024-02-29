НАТОвские военные командуют всеми расчетами, которые придаются к той технике ВСУ, которую поставил Запад

Владимир Брутер: Войска НАТО давно находятся на Украине

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Брутер Владимир, специалист Международного института гуманитарно-политических исследований, ответил на вопрос о возможной отправке военных НАТО на Украину.

Фото: dvidshub.net by Pvt. Randy Wren is licensed under Public domain

Он отмечает, что уже более 100 тысяч военнослужащих НАТО находятся на территории Украины, и это давно стало обычным явлением.

По мнению эксперта, НАТОвские военные контролируют все расчеты, связанные с поставленной Западом техникой, поскольку украинцы не обладают достаточными знаниями для использования этого вооружения.

"Все дальнобойное оружие, западные танки, артиллерийские системы, операторы дронов, операторы электронной разведки, электронной блокады, я уж не говорю о том, что штурмовики из разных стран Запада", — говорит Брутер.

В списке потерь Министерства обороны Украины около трети погибших не являются гражданами Украины, что свидетельствует о присутствии наемников и специалистов из различных стран Запада на территории страны.