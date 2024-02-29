Брутер Владимир, специалист Международного института гуманитарно-политических исследований, ответил на вопрос о возможной отправке военных НАТО на Украину.
Он отмечает, что уже более 100 тысяч военнослужащих НАТО находятся на территории Украины, и это давно стало обычным явлением.
По мнению эксперта, НАТОвские военные контролируют все расчеты, связанные с поставленной Западом техникой, поскольку украинцы не обладают достаточными знаниями для использования этого вооружения.
"Все дальнобойное оружие, западные танки, артиллерийские системы, операторы дронов, операторы электронной разведки, электронной блокады, я уж не говорю о том, что штурмовики из разных стран Запада", — говорит Брутер.
В списке потерь Министерства обороны Украины около трети погибших не являются гражданами Украины, что свидетельствует о присутствии наемников и специалистов из различных стран Запада на территории страны.
"Достаточно посмотреть на украденный у Министерства обороны Украины список потерь. Там примерно треть — это не украинцы. Так что ничего нового в этом нет", — резюмировал эксперт.
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