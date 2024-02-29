Без поддержки Запада украинцы окажутся хуже вооружены в том, что касается артиллерии

Глава Пентагона заявил, что Украине угрожает нехватка боеприпасов

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

На слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США министр обороны Ллойд Остин заявил, что отсутствие военной поддержки со стороны США может привести к недостатку боеприпасов для артиллерии и средств ПВО в Украине.

Фото: Liu Jie/XinHua

Остин отметил, что риски, связанные с отсутствием боеприпасов, становятся все более очевидными на поле боя и подчеркнул, что российские вооруженные силы продолжают демонстрировать успехи, нанося поражение Украине.

Министр выразил опасения и подчеркнул, что без поддержки со стороны США украинские военные могут оказаться менее эффективно вооружены в артиллерии.