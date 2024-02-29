Российские штурмовики освободили от боевиков ВСУ село Красное (Ивановское)

Штурмовые отряды Воздушно-десантных войск России под Авдеевкой освободили населённый пункт Красное (Ивановское).
Об этом сообщает Telegram-канал "Царьград" со ссылкой на военных корреспондентов, отмечая, что на данный момент идёт зачистка территории, и националисты отступают. После взятия этого посёлка открывается дорога на город Часов Яр.
Ждём официального подтверждения от Министерства обороны РФ.
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