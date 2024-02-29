Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Скотт Риттер: Украина уступит Одессу, Харьков, Днепропетровск и Николаев РФ, если конфликт не закончится
Автоэксперт Колодочкин рассказал, как быстро и правильно вытащить автомобиль из сугроба
Глава Пентагона заявил, что Украине угрожает нехватка боеприпасов
В районе Бердычей ВС РФ уничтожили ещё один американский танк M1 Abrams
Infiniti готовится к революционному дебюту нового QX80 SUV: новый язык дизайна — искусство в движении
Китайские врачи назвали диету, которая развивает выносливость
Теннисистка Петрова уверена, что Медведев — основной соперник Синнера за звание первой ракетки мира
Что заставляет туристов обращать внимание на Таджикистан как место для путешествий
Четыре шага к идеальной коже
Российские штурмовики освободили от боевиков ВСУ село Красное (Ивановское)

Российская армия под Авдеевкой освободила от боевиков ВСУ село Красное

Силовые структуры

Штурмовые отряды Воздушно-десантных войск России под Авдеевкой освободили населённый пункт Красное (Ивановское).

Российская армия под Авдеевкой освободила от боевиков ВСУ село Красное
Фото: www.vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Об этом сообщает Telegram-канал "Царьград" со ссылкой на военных корреспондентов, отмечая, что на данный момент идёт зачистка территории, и националисты отступают. После взятия этого посёлка открывается дорога на город Часов Яр.

Ждём официального подтверждения от Министерства обороны РФ.

Ранее сообщалось, что Запад обескуражен темпами продвижения российских войск на Украине.

 

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Живущий с 83-летней возлюбленной шоумен Гоген Солнцев показал младенца: мы сотворили чудо

Шоумен Гоген Солнцев поделился фото с новорождённым ребёнком. Подписчики звезды решили, что Солнцев впервые стал отцом.

Гоген Солнцев намекнул на рождение ребёнка: в моей жизни не было большего счастья
Салат из печени трески: делаем в классическом варианте по всем правилам
Классический салат из печени трески: беспроигрышная закуска для праздника или обычного ужина
Все не так просто, как может показаться: ученые сделали открытие, меняющие наше представление о водном цикле на Земле
С новым материалом, который в 4 раза прочнее стали и в 5 раз её легче, автомобили смогут взлетать
Путин чётко сказал Западу — без сильной России прочный миропорядок невозможен Дмитрий Плотников "Ты сама напросилась" — эта фраза поможет вам распознать абьюзера Ирина Гусакова В хрустальном гробу принцесс хоронили неспроста Сергей Лебедев
Извинения кошек: как они проявляют свою привязанность к хозяину
Плечи станут широкими и мускулистыми, как у Геракла: упражнение с гантелями — ключ к массивной грудной клетке
Россия: какие законы вступают в силу в марте?
Россия: какие законы вступают в силу в марте?
Последние материалы
Китайские врачи назвали диету, которая развивает выносливость
Теннисистка Петрова уверена, что Медведев — основной соперник Синнера за звание первой ракетки мира
Что заставляет туристов обращать внимание на Таджикистан как место для путешествий
Четыре шага к идеальной коже
Frontiers: Под ледяной коркой: раскрытие метановых потенциалов Шпицбергена
Песков: Британия фактически напрямую вовлечена в конфликт на Украине
Как посадить и вырастить спаржу на собственном огороде
Ученые впервые провели исследования придонных течений в Центральной Атлантике
Коллективный Запад обескуражен темпами продвижения России на Украине
New York Time: В США обдумывают новый план быстрой доставки оружия Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников