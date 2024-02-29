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Еще три села: Запад в панике от темпов продвижения России на Украине

Коллективный Запад обескуражен темпами продвижения России на Украине

Силовые структуры

Освободив Авдеевку, армия России продолжает наращивать темп наступления.

Коллективный Запад обескуражен темпами продвижения России на Украине
Фото: www.vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Об этом сообщает американское издание The Washington Post.

За несколько дней российской группировке удалось освободить посёлки Ласточкино, Северное и Степовое. Этот факт в Вашингтоне используют, чтобы опять заявить о нехватке у украинских войск боеприпасов, и заставить конгресс США утвердить пакет помощи киевскому режиму.

Темп продвижения россиян приводит буквально в шок весь Запад.

"На тактическом уровне мы наблюдаем определенные успехи России… Я думаю, что такая сложная ситуация сохранится, по крайней мере, в течение следующих нескольких месяцев", — пишет издание, ссылаясь на слова британского адмирала Тони Радакина.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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