Еще три села: Запад в панике от темпов продвижения России на Украине

Коллективный Запад обескуражен темпами продвижения России на Украине

Освободив Авдеевку, армия России продолжает наращивать темп наступления.

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Об этом сообщает американское издание The Washington Post.

За несколько дней российской группировке удалось освободить посёлки Ласточкино, Северное и Степовое. Этот факт в Вашингтоне используют, чтобы опять заявить о нехватке у украинских войск боеприпасов, и заставить конгресс США утвердить пакет помощи киевскому режиму.

Темп продвижения россиян приводит буквально в шок весь Запад.