Освободив Авдеевку, армия России продолжает наращивать темп наступления.
Об этом сообщает американское издание The Washington Post.
За несколько дней российской группировке удалось освободить посёлки Ласточкино, Северное и Степовое. Этот факт в Вашингтоне используют, чтобы опять заявить о нехватке у украинских войск боеприпасов, и заставить конгресс США утвердить пакет помощи киевскому режиму.
Темп продвижения россиян приводит буквально в шок весь Запад.
"На тактическом уровне мы наблюдаем определенные успехи России… Я думаю, что такая сложная ситуация сохранится, по крайней мере, в течение следующих нескольких месяцев", — пишет издание, ссылаясь на слова британского адмирала Тони Радакина.
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