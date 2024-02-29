Горький провал: Западная стратегия военной поддержки Украины не привела к ожидаемым изменениям на поле боя

Der Spiegel: Западная стратегия военной поддержки Украины не сработала

Западная стратегия военной поддержки Украины, направленная на увеличение поставок оружия, не привела к ожидаемым изменениям на поле боя. Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

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В материале отмечается, что увеличение количества оружия, бомб и ракетных установок со стороны Запада не оказывает существенного влияния на конфликт. Авторы статьи подчеркнули, что Украине предстоит преодолеть значительные трудности, прежде чем она сможет вернуть утраченные территории.

Даже полная поддержка со стороны Европы окажется недостаточной для обеспечения Украины необходимым уровнем вооружения и ресурсов, чтобы успешно противостоять российской армии. Журнал подчеркнул необходимость анализа ситуации в объективном свете и осознание текущей реальности.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент России Владимир Путин объявил о начале этой операции 24 февраля 2022 года, отвечая на просьбу властей ДНР и ЛНР о помощи в противостоянии киевскому режиму.

Основными целями военной операции России на Украине являются защита страны и ликвидация нацистской угрозы, как заявил президент Путин в ходе своего выступления перед Федеральным собранием в Гостином дворе.