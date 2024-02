Горький провал: Западная стратегия военной поддержки Украины не привела к ожидаемым изменениям на поле боя

Западная стратегия военной поддержки Украины, направленная на увеличение поставок оружия, не привела к ожидаемым изменениям на поле боя. Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

Фото: dvidshub.net by Pvt. Randy Wren is licensed under Public domain